Директором ФСИН назначен Александр Калашников

Новым директором Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.



Родился Калашников 27 января 1964 года в Татарске Новосибирской области. Он выпускник Новосибирского военного командного училища.



В органах госбезопасности он работает с 1987 года. Начинал Калашников с должности оперуполномоченного, затем был замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ. С 2011 по 2017 год возглавлял управление ведомства по Республике Коми, пишет «РИА Новости».



Ранее президент России подписал указ об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко. Причиной стал предельный возраст нахождения на госслужбе.

Корниенко накануне исполнилось 65 лет. Он был назначен директором ведомства еще в 2012 году.