Директор благовещенского колледжа уволен после стрельбы

Директора Амурского колледжа строительства и ЖКХ Виктора Петухова уволили после того, как студент открыл огонь по сверстникам.

Руководитель учебного заведения покинул свой пост за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей по организации безопасных условий техникума. И.о. руководителя учреждения назначена замдиректора по учебной работе Светлана Ленских.

Кроме того, заявление на увольнения написал заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов. Он курировал работу учреждений среднего профессионального образования, воспитания и молодежной политики, сообщает Коммерсант.

Несколько дней назад городской суд Благовещенска заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который нес службу в день стрельбы в строительном колледже, где 14 ноября студент устроил стрельбу. Ермолов будет находиться под стражей до 14 января 2020 года. Во время судебного заседания он заявил, что работал без трудового договора, но сделал все от него зависящее в тот день.

Напомним, 14 ноября студент Данил Засорин пришел в колледж с оружием Иж-81. Он вошел в аудиторию, выгнал преподавателя и начал стрелять по одногруппникам. В результате погиб один человек, трое были ранены. По некоторым данным, группа парней издевалась над ним.

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