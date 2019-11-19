Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Фото: телеканал «Звезда»

Городской суд Благовещенска заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который нес службу в день стрельбы в строительном колледже, где 14 ноября студент устроил стрельбу.

Ермолов будет находиться под стражей до 14 января 2020 года. Во время судебного заседания он заявил, что работал без трудового договора, но сделал все от него зависящее в тот день.

«Я сразу вывел людей, позвонил в МЧС. До этого, когда меня судили, статья была более тяжкая, и то я ходил под подпиской до суда. А тут за что меня «закрывать», я не понимаю. Я, по сути, и не являюсь охранником, у меня нет ни удостоверения, я не подписывал трудовой договор», - отметил Ермолов, сообщает ТАСС.

Ранее стали известны результаты анализа крови 19-летнего студента колледжа в Благовещенске Даниила Засорина. Накануне он устроил стрельбу по одногруппникам в учебном заведении и покончил с собой. Экспертиза не нашла в крови следов алкоголя и наркотиков.

Напомним, 14 ноября студент пришел в колледж с оружием Иж-81. Он вошел в аудиторию, выгнал преподавателя и начал стрелять по одногруппникам. В результате погиб один человек, трое были ранены. По некоторым данным, группа парней издевалась над ним.

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