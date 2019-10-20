Диетологи назвали развивающие диабет продукты

Испанские диетологи назвали список продуктов, которые стоит исключить из рациона, чтобы не способствовать развитию диабета и других серьезных заболеваний. По мнению экспертов утверждение «есть можно все, но в меру» не соответствует действительности.

Так, первой этот миф разрушила рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови.

По словам профессора школы «Гасма» в Кастельоне Пилар Эскер, в процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества.

«Кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны», — добавила в разговоре с La Vanguardia другой диетолог Мария Мерино.

Помимо этого, уверяют диетологи, следует избегать и колбасных изделий, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Также в список потенциально вредных продуктов попали обезжиренные молочные продукты, выпечка, снэки, алкогколь, переработанное мясо, полуфабрикаты, и любые продукты, на этикете которых есть такие надписи, как «низкокалорийный», «зеро» и «без сахара».

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