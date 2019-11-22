«Детский мир» продают: 23,7% акций за 16 млрд рублей

«Детский мир» продают: 23,7% акций за 16 млрд рублей

фото: Malls.ru

Основной акционер «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают на Московской бирже 23,7% сети. От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб.

Стоимость одной акции была установлена на уровне 91 руб. По словам официального представителя «Системы», был высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей – это международные инвестиционные форды из Великобритании, континентальной Европы и США.

Полученные средства планируется использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств, пишет РБК.

Российская инвестиционная компания «Система» владела 52,1% акций «Детского мира». Еще 14% принадлежало Российско-китайскому инвестиционному фонду. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 33,9%.

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