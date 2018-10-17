«Детский мир» решил выйти на рынок зоотоваров

Крупнейший ритейлер товаров для детей «Детский мир» планирует выйти на рынок товаров для домашних животных. Соответствующее решение принял менеджмент компании в сентябре.

По словам гендиректора «Детского мира» Владимира Чирахова, рынок зоотоваров является перспективным с точки зрения объема, ожидаемого роста и возможности применения менеджментом опыта, полученного на продаже товаров для детей. Он добавил, что выход на новые рынки - один из ключевых элементов стратегии компании.

В «Детском мире» сообщили, что в третьем квартале 2018 года в Беларуси зарегистрировали дочернее общество ООО «Детмир БЕЛ». Управление розничной сетью будет вестись топ-менеджментом головного офиса ритейлера в Москве. Открытие первого магазина детских товаров в Беларуси запланировано на 2019 год, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Российская инвестиционная компания «Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». Еще 14% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 33,9%.