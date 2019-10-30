В детсаду при неизвестных обстоятельствах скончался ребенок

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду Ухты. Подробности случившегося пока не сообщаются.

Ряд региональных СМИ пишет, что ребенок умер во время тихого часа в детском саду №11.

Однако офицаильного подтверждения этой информации нет. Как и версий того, что могло послужить причиной скоропостижной гибели малыша.

Ранее СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в одном из детских садов Ярославля. Там воспитательница не менее трех минут наблюдала за тем, как дети избивают свою одногруппницу ногами и разными предметами, но не вмешивалась.