В детсаду при неизвестных обстоятельствах скончался ребенок
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти пятилетнего ребенка в детском саду Ухты. Подробности случившегося пока не сообщаются.
Ряд региональных СМИ пишет, что ребенок умер во время тихого часа в детском саду №11.
Однако офицаильного подтверждения этой информации нет. Как и версий того, что могло послужить причиной скоропостижной гибели малыша.
Ранее СК возбудил уголовное дело после избиения ребенка в одном из детских садов Ярославля. Там воспитательница не менее трех минут наблюдала за тем, как дети избивают свою одногруппницу ногами и разными предметами, но не вмешивалась.
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