Дети будут платить меньше за вывоз мусора

Минстрой хочет учесть инициативу по дифференциации расценок в зависимости от возраста граждан.

Более гибкая тарифная политика будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ. Некоторые эксперты считают, что для детей в возрасте до трех лет вообще следует отменить плату за вывоз мусора.

Ранее к ведомству обратилась «Деловая Россия» с предложением отменить плату за вывоз мусора для детей от 0 до 3 лет и для детей от 3 до 11 лет из семей льготников.

Сейчас граждане РФ платят за вывоз отходов около 100–150 рублей. Общая сумма в квитанции выросла примерно на 1–2%, пишут «Известия».

При этом большинство российских регионов не справляются с новыми схемами утилизации мусора. Напомним, с этого года на нее должны были перейти все регионы, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

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