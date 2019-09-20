На детей из России вылили горящее масло в отеле Турции
В одном из отелей Турции на кулинарном шоу людей облили горящим маслом. Пострадали восемь человек, у двоих детей из России ожоги тела от 16% до 27%.
Инцидент случился на курорте Кестель в отеле Club Paradiso. Повар сделал ошибку и облил горящим маслом ужинавших посетителей.
Отец пострадавших детей 10 и 3,5 лет рассказал, что на них горела одежда. У одного мальчика диагностированы ожоги тела 2 и 3 степени, у другого обожжены голова и рука.
Отель признал вину в случившемся и разместил пострадавших в клинике, оплатил расходы. Руководство выделило деньги для дальнейшего лечения детей в России, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что в Турции с мая по сентября погибли минимум 88 россиян.
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