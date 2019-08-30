Детей обучат шахматам в российских школах

Детей могут начать обучать в школе шахматам. Подобное предложение поддержала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, главная задача внедрения игры в шахматы - завлечь ребенка и развивать. Но обязательно для тех, кому это не по душе, должна быть альтернатива, пишут РИА Новости.

По мнению детского омбудсмена, родители должны сами принимать решения по тому, куда отправлять своих детей. Ведь интересы ребенка очень быстро меняются.

Ранее стало известно о том, что в 675 школах не работает пожарная сигнализация. Такие данные предоставили в МЧС РФ за пару дней до начала учебного года.