Российские школы не подключили пожарную сигнализацию

Сигнал с датчиков 675 школ России не поступает в подразделения экстренных служб. Такие данные предоставили в МЧС РФ за пару дней до начала учебного года.

Одной из самых распространенных проблем общеобразовательных учреждений стали пожарные сигнализации. Из проверенных 49,7 тыс. проверенных школ 675 их по сути не имеют.

Как пишут «Известия» это не стало поводом для того, чтобы школы не открыли свои двери к 1 сентября.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 84 человека, в том числе 41 ребенок. Тогда сигнализация так и не сработала.