Детектив Реш: доказательства о сбитом МН17 никому не нужны

Немецкий частный детектив Йозеф Реш считает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии дела о катастрофе МН17 в Донбассе. В связи с этим он берет назад предложение по передаче доказательств.

По словам представителя детектива, Реш назначил срок передачи доказательств до 18 октября. Однако к нему так никто и не обратился. Выясняется, что итоги его расследования не интересны международной следственной группе JIT и прокуратуре Нидерландов, а также еще какого-либо другого органа.

Как считает Реш, это страшно и тревожно, потому что данные процессы укрепляют впечатление, что реального интереса в поиске истины и расследовании не существует вообще, а существующие доказательства утаиваются намеренно, пишет «РИА Новости».

Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. Он неоднократно заявлял, что ему известны имена тех, кто ответственен за катастрофу. Также он располагает другими данными, которые международное следствие, по его словам, не принимает во внимание.