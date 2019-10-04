Десантник погиб при прыжке с парашютом

Десантник погиб при прыжке с парашютом

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Военнослужащий Воздушно-десантных войск (ВДВ) погиб 2 октября во время учебного десантирования в Псковской области. Произошло это из-за не раскрывшегося парашюта.


В сообщении командования Псковского гарнизона говорится, что по предварительной версии при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков в результате одновременного срабатывания основного и запасного парашютов произошел перехлест строп. Это привело к неконтролируемому падению и гибели военнослужащего, пишут «Известия».


Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.


Ранее в Оренбургской области две боевые машины ВДВ разбились при десантировании из самолетов ИЛ-76. Об этом сообщили в Минобороны.

Инцидент произошел во время учений «Центр-2019». К счастью, жертв и пострадавших нет, так как экипажей в машинах не было.

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Теги:
Места: Россия
События: происшествия
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