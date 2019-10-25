Дерипаска выиграл суд против крупных зарубежных газет

Дерипаска выиграл суд против крупных зарубежных газет

Фото: РБК

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также к американскому еженедельнику The Nation.

Олигарх просил суд обязать редакции удалить из доступа спорные публикации, а также опубликовать опровержения на три статьи, опубликованные более 10 лет назад.

Речь идет о материалах: «Олигарх, связанный с политиками, "заказал убийство банкира"» (The Telegraph, 2012 год), «Миллиардер "со связями в мафии шпионил за соперниками"» (The Times, 2012 год) и «Связи МакКейна с Кремлем» (The Nation, 2008 год).

Дерипаска считает, что в этих статьях под видом установленных фактов излагаются голословные обвинения, которые порочат его репутацию.

Как отмечает «Коммерсант», представители ответчиков на суд не являлись.

Ранее «Русская планета» рассказывала историю бизнесмена, который смог победить ложь в соцсетях.

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