Дерипаска выиграл суд против крупных зарубежных газет

Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также к американскому еженедельнику The Nation.

Олигарх просил суд обязать редакции удалить из доступа спорные публикации, а также опубликовать опровержения на три статьи, опубликованные более 10 лет назад.

Речь идет о материалах: «Олигарх, связанный с политиками, "заказал убийство банкира"» (The Telegraph, 2012 год), «Миллиардер "со связями в мафии шпионил за соперниками"» (The Times, 2012 год) и «Связи МакКейна с Кремлем» (The Nation, 2008 год).

Дерипаска считает, что в этих статьях под видом установленных фактов излагаются голословные обвинения, которые порочат его репутацию.

Как отмечает «Коммерсант», представители ответчиков на суд не являлись.

