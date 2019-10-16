Борьба с клеветой в сетях. Как защитить имидж?
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Борьба с клеветой в сетях. Как защитить имидж?

История бизнесмена, который смог победить ложь

Проиграть суд, но… выиграть дело?

Судебные дела, где иски предъявляются крупным корпорациям, почти всегда становятся резонансными. За судьбой известных брендов интересно следить всем. К тому же такие дела затрагивают почти каждого. Ведь большинство из нас пользуются продукцией таких компаний – не зря же они лидеры на рынке.

Сегодня значительную часть времени мы проводим в интернете. И это довольно сильно влияет на нашу реальную жизнь. Здесь мы общаемся с друзьями и близкими, рекламируем свой бизнес, черпаем информацию. Поэтому нельзя позволить, чтобы про нас тут распространяли ложь. Это не просто неприятно, но может принести вполне ощутимый урон.

С этим столкнулся наш бывший соотечественник, предприниматель из Нью-Йорка, Юрий Моша. Рассказываем о его опыте борьбы с клеветой в интернете. Возможно, предпринятые им шаги помогут и вам восстановить репутацию, которую кто-то намеренно разрушает.

Почему это касается каждого? И что делать в такой ситуации?

Принято считать, что черный пиар – это удел звезд и политиков. И мы вовсе не задумываемся, что тоже можем стать его жертвой. Однако как показывает практика, это случается гораздо чаще, чем принято думать. И нередко мишенью становятся вовсе непубличные люди. Под кого-то копают конкуренты, кому-то мстит обиженная бывшая любовь, а у кого-то вымогают деньги.

Именно с последним вариантом и столкнулся наш герой. В один не очень прекрасный день он обнаружил в мировой сети огромное количество разных гадостей о себе. Прошлись как по его личности, так и по его бизнесу – успешной иммиграционной компании. Разумеется, ничего из написанного не было правдой. И часто даже противоречило логике. Однако расчет явно был на то, что бурные эмоции  затмят у читателя здравый смысл.

Однако долго гадать о причинах этого вброса не пришлось. Вскоре на почту Юрию пришло письмо, в котором говорилось, что всю негативную информацию можно убрать взамен на $20 000. Платить шантажистам бизнесмен не стал, здраво рассудив, что ничего не мешает злоумышленникам повторять это еще и еще

Вместо этого он обратился к крупнейшим поисковикам – Гуглу и Яндексу, с просьбой перестать индексировать эти страницы. Ведь размещено это было на никому неизвестных малопосещаемых ресурсах. Попасть оттуда в широкий доступ фейки могли только одним способом – выпав по запросу «Юрий Моша». И попросить убрать их оттуда было бы гораздо эффективнее, чем воевать с каждым сайтом поочередно.

Как можно догадаться, интернет-гиганты далеко не сразу откликнулись на просьбу предпринимателя. И пришлось пройти немало судов – и в России, и в США, прежде чем они пошли на диалог.

Как заставить крупных игроков обратить внимание на эту проблему?

Не получив положительного решения от Яндекса, Моша подал иск. Там компания фигурировала в качестве третьей стороны. По мнению Юрия, поисковик, продолжая показывать недостоверную информацию, тем самым становился соучастником вымогательства и распространения клеветы.

Сначала наш герой обратился в российский суд. И выиграл его, даже не имея возможности присутствовать на заседании. Яндекс не мог не подчиниться этому решению и действительно удалил эти ссылки из результатов поиска. Но…. сделал это только на территории России. Пользователи всего остального мира по-прежнему получали в поиске эту клевету. И поскольку «Второй Паспорт», которой владеет Юрий Моша – международная компания, то это продолжало подрывать его репутацию. Клиенты из Беларуси, Украины, Казахстана продолжали читать эти гадости. То же самое касалось и русскоязычных партнеров в Европе и Америке.

Тогда Юрий подал в суд повторно, но уже на территории Соединенных Штатов, где он сам и проживает. Поскольку у Яндекса есть американское представительство, юридически это оказалось возможным сделать. Суд длился около года, но требования исца были отклонены

Дело в том, что американское законодательство отличается в этом вопросе от российского. Здесь мало предоставить доказательства того, что информация, выложенная о тебе, лжива. Согласно 230 поправке к Закону о связи, должно быть сначала заведено уголовное дело и только на этом основании суд может принять положительное решение. А поскольку этого сделано не было, суд оказался проигран. Но стало ли это поражением?

Вовсе нет! За это время компания «Яндекс», разобравшись в вопросе, по собственной инициативе удалила злополучные ссылки из выдачи во всех странах мира. И пообещала дальше блокировать подобный контент. Фактически, это можно назвать мировым соглашением, хотя оно и не оформлено юридически. Однако такой поворот дела удовлетворил бизнесмена, и он не стал подавать апелляцию.

Почему это важно?

С первого взгляда может показаться, что это частное дело, которое не должно быть интересно широкой общественности. Однако это не так! Каждый такой прецедент, это маленький шаг к тому, чтобы интернет стал безопаснее для каждого из нас.

Несмотря на то, что во многих странах, в том числе и в России, существует так называемый «Закон о забвении», механизм его далек от эффективности. Хотя поисковик должен сам заботиться об удалении недостоверной информации, представители Яндекса указывают на то, что расследования – это не их профильная деятельность, и они не в состоянии держать для этого огромную службу безопасности. Понять их можно!

Однако это не значит, что представители власти и крупных интернет-ресурсов должны спихивать этот вопрос друг на друга, в надежде, что всё решится само собой. Чем больше таких обращений и судебных исков будет поступать, тем быстрее стороны поймут, что нужно создавать какой-то конструктивный диалог для поиска реально работающих решений. А простые пользователи вынесут для себя алгоритм – как действовать в подобной ситуации

Хочется верить, что с совершенствованием этих механизмов мы получим безопасный интернет, где каждый может защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию!

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