Борьба с клеветой в сетях. Как защитить имидж?

Проиграть суд, но… выиграть дело?

Судебные дела, где иски предъявляются крупным корпорациям, почти всегда становятся резонансными. За судьбой известных брендов интересно следить всем. К тому же такие дела затрагивают почти каждого. Ведь большинство из нас пользуются продукцией таких компаний – не зря же они лидеры на рынке.

Сегодня значительную часть времени мы проводим в интернете. И это довольно сильно влияет на нашу реальную жизнь. Здесь мы общаемся с друзьями и близкими, рекламируем свой бизнес, черпаем информацию. Поэтому нельзя позволить, чтобы про нас тут распространяли ложь. Это не просто неприятно, но может принести вполне ощутимый урон.

С этим столкнулся наш бывший соотечественник, предприниматель из Нью-Йорка, Юрий Моша. Рассказываем о его опыте борьбы с клеветой в интернете. Возможно, предпринятые им шаги помогут и вам восстановить репутацию, которую кто-то намеренно разрушает.

Почему это касается каждого? И что делать в такой ситуации?

Принято считать, что черный пиар – это удел звезд и политиков. И мы вовсе не задумываемся, что тоже можем стать его жертвой. Однако как показывает практика, это случается гораздо чаще, чем принято думать. И нередко мишенью становятся вовсе непубличные люди. Под кого-то копают конкуренты, кому-то мстит обиженная бывшая любовь, а у кого-то вымогают деньги.

Именно с последним вариантом и столкнулся наш герой. В один не очень прекрасный день он обнаружил в мировой сети огромное количество разных гадостей о себе. Прошлись как по его личности, так и по его бизнесу – успешной иммиграционной компании. Разумеется, ничего из написанного не было правдой. И часто даже противоречило логике. Однако расчет явно был на то, что бурные эмоции затмят у читателя здравый смысл.

Однако долго гадать о причинах этого вброса не пришлось. Вскоре на почту Юрию пришло письмо, в котором говорилось, что всю негативную информацию можно убрать взамен на $20 000. Платить шантажистам бизнесмен не стал, здраво рассудив, что ничего не мешает злоумышленникам повторять это еще и еще

Вместо этого он обратился к крупнейшим поисковикам – Гуглу и Яндексу, с просьбой перестать индексировать эти страницы. Ведь размещено это было на никому неизвестных малопосещаемых ресурсах. Попасть оттуда в широкий доступ фейки могли только одним способом – выпав по запросу «Юрий Моша». И попросить убрать их оттуда было бы гораздо эффективнее, чем воевать с каждым сайтом поочередно.

Как можно догадаться, интернет-гиганты далеко не сразу откликнулись на просьбу предпринимателя. И пришлось пройти немало судов – и в России, и в США, прежде чем они пошли на диалог.

Как заставить крупных игроков обратить внимание на эту проблему?

Не получив положительного решения от Яндекса, Моша подал иск. Там компания фигурировала в качестве третьей стороны. По мнению Юрия, поисковик, продолжая показывать недостоверную информацию, тем самым становился соучастником вымогательства и распространения клеветы.

Сначала наш герой обратился в российский суд. И выиграл его, даже не имея возможности присутствовать на заседании. Яндекс не мог не подчиниться этому решению и действительно удалил эти ссылки из результатов поиска. Но…. сделал это только на территории России. Пользователи всего остального мира по-прежнему получали в поиске эту клевету. И поскольку «Второй Паспорт», которой владеет Юрий Моша – международная компания, то это продолжало подрывать его репутацию. Клиенты из Беларуси, Украины, Казахстана продолжали читать эти гадости. То же самое касалось и русскоязычных партнеров в Европе и Америке.

Тогда Юрий подал в суд повторно, но уже на территории Соединенных Штатов, где он сам и проживает. Поскольку у Яндекса есть американское представительство, юридически это оказалось возможным сделать. Суд длился около года, но требования исца были отклонены

Дело в том, что американское законодательство отличается в этом вопросе от российского. Здесь мало предоставить доказательства того, что информация, выложенная о тебе, лжива. Согласно 230 поправке к Закону о связи, должно быть сначала заведено уголовное дело и только на этом основании суд может принять положительное решение. А поскольку этого сделано не было, суд оказался проигран. Но стало ли это поражением?

Вовсе нет! За это время компания «Яндекс», разобравшись в вопросе, по собственной инициативе удалила злополучные ссылки из выдачи во всех странах мира. И пообещала дальше блокировать подобный контент. Фактически, это можно назвать мировым соглашением, хотя оно и не оформлено юридически. Однако такой поворот дела удовлетворил бизнесмена, и он не стал подавать апелляцию.

Почему это важно?

С первого взгляда может показаться, что это частное дело, которое не должно быть интересно широкой общественности. Однако это не так! Каждый такой прецедент, это маленький шаг к тому, чтобы интернет стал безопаснее для каждого из нас.

Несмотря на то, что во многих странах, в том числе и в России, существует так называемый «Закон о забвении», механизм его далек от эффективности. Хотя поисковик должен сам заботиться об удалении недостоверной информации, представители Яндекса указывают на то, что расследования – это не их профильная деятельность, и они не в состоянии держать для этого огромную службу безопасности. Понять их можно!

Однако это не значит, что представители власти и крупных интернет-ресурсов должны спихивать этот вопрос друг на друга, в надежде, что всё решится само собой. Чем больше таких обращений и судебных исков будет поступать, тем быстрее стороны поймут, что нужно создавать какой-то конструктивный диалог для поиска реально работающих решений. А простые пользователи вынесут для себя алгоритм – как действовать в подобной ситуации

Хочется верить, что с совершенствованием этих механизмов мы получим безопасный интернет, где каждый может защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию!