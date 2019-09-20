Депутаты сделают горячее питание в школах обязательным
В Госдуму внесен законопроект об обеспечении учащихся начальной школы горячим питанием. Инициаторами данного предложения выступили спикеры Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко вместе с руководителями всех фракций парламента.
Документ вводит понятие «здоровое питание» и утверждает обязательное обеспечение школьников горячей едой.
Володин отметил, что идею поддержали президент и правительство России, передает ТАСС.
Ранее один из авторов документа вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что необходимо рассмотреть возможность выделения субсидий регионам на организацию питания детей в школах.
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