Депутаты решили усложнить курильщикам жизнь

В Госдуме предложили ввести в стране минимальную розничную цену на сигареты.

Как говорят авторы документа, сегодня рынок насыщен нелегальной продукцией по заниженным ценам, которые иногда оказываются ниже налоговой составляющей.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет около 115 рублей, нелегальные продаются за 55 рублей. Депутаты считают, что минимальная стоимость сигарет должна составлять 86,28 рубля.

В первом квартале 2019 года доля нелегальных сигарет составила 10,3 процента против 7,7 процента в 2018 году.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта, ввоз в Россию контрафакта и контрабанды уменьшится, сообщает ТАСС.

По словам первого замепредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, разработка соответственной инициативы уже началась.

При этом он убежден, что устанавливать цену должен не производитель, а государство. Согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

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