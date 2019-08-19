Депутаты прервут отпуска из-за случаев «вмешательства» в дела РФ

Депутатов Госдумы отозвали из отпусков для незамедлительного расследования фактов вмешательства в дела России. Речь идет, в частности, о раздаче «методичек» иностранными дипломатами на акциях протеста в Москве.

Комиссия для изучения фактов вмешательства в дела РФ была создана 19 августа. Заседание, на котором она была сформирована, прошло во внеочередном порядке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что дипломаты из иностранных посольств на несанкционированных митингах «раздавали методички». Этих сотрудников пригласят в думскую комиссию по расследованию фактов вмешательства. Кроме них, позовут журналистов тех СМИ, которые «себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации и фактически вмешались в наши внутренние дела», пишет «Интерфакс».

Ранее МИД России указал немецкому изданию Deutsche Welle МИД на недопустимость призывов на акции протеста. В СМИ заявили, что в материалах не было призывов, а журналисты лишь сообщали о протестах.