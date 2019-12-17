Депутат Госдумы сравнила россиян с зэками и тунеядцами

Депутат Госдумы сравнила россиян с зэками и тунеядцами

Фото: Flickr

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против введения прогрессивного налога на доходы ради снижения нагрузки на малоимущих. Она посчитала нецелесообразным предоставлять такую возможность бывшим заключенным и тунеядцам.

По мнению депутата, граждане с доходами ниже прожиточного минимума — это люди, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили».

Пользователи соцсетей посчитали, что Гусева сравнила малоимущих с зэками, пишет «Ридус». Некоторые россияне призвали депутата сложить мандат после скандальных высказываний.

Депутат Петр Толстой в разговоре с НСН предположил, что Гусева не сравнивала, а привела пример. Корректность ее слов он оценивать не стал.

Ранее в Ленинградской области чиновница матом призвала молодежь больше работать.

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