В Ленобласти чиновница призвала молодежь е****ь (работать)
В Ленинградской области глава отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова на встрече с представителями добровольческих организаций матом призвала молодежь больше трудиться.
«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально е****ь (работать)», — сказала она.
Видеозапись выступления опубликовал РЕН ТВ.
После этой фразы чиновницы в зале поднялся гул, однако Позднякова восприняла это как одобрительный знак и заявила: «Подбодрила ребят».
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