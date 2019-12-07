В Ленобласти чиновница призвала молодежь е****ь (работать)

В Ленинградской области глава отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова на встрече с представителями добровольческих организаций матом призвала молодежь больше трудиться.

«Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Если вы не будете реально е****ь (работать)», — сказала она.

Видеозапись выступления опубликовал РЕН ТВ.

После этой фразы чиновницы в зале поднялся гул, однако Позднякова восприняла это как одобрительный знак и заявила: «Подбодрила ребят».

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