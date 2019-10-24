Деньги на очистку Байкала пошли не туда

Власти Иркутской области обвиняют в хищениях миллиардов на очистку озера Байкал. Следственный комитет просят проверить их противоправные действия.

К главе СК обратились с просьбой разобраться, был ли причинен ущерб бюджету из-за неэффективного освоения почти 6 млрд рублей. Они якобы пошли не на работу по целевой программе очистки и охраны озера, где до сих пор никаких работ проведено не было.

Эксперты бьют тревогу: без своевременной очистки Байкалу грозит экологическая катастрофа, пишут «Известия».

Ранее Владимир Путин поручил выбрать лучшие практики по утилизации отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Именно он и засоряет воды.

Ранее эксперты отмечали, что уровень токсичных веществ в озере Байкал достиг предельных значений, и теперь вода опасна для употребления.