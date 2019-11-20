Выплаты авиакомпаниям за дорогой керосин перенесут
Кабмин России перенес выплаты компенсаций за подорожавший в прошлом году керосин на 2020 год.
Как сообщил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, также рассматривается вопрос о выплатах компенсаций частями.
«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать [выплаты] в этом году. Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год»,— сказал Юрчик, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, к следующему году стоимость авиабилетов вырастет на на 9–10%, заявил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.
По словам эксперта, рост цен на перелеты связан с колоссальными убытками авиакомпаний в текущем году. Так, в 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 миллиардов рублей. А в первом квартале 2019 года перевозчики потеряли уже более 45 миллиардов рублей.
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