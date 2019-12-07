Двое арестованы по делу об убийстве ингушского силовика

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Хасана и Аслана Полонкоевых по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Обоим мужчинам предъявлены обвинения по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Хасана Полонкоева следствие считает руководителем организованной преступной группы. Вместе с тем, он обвиняется не в убийстве господина Эльджаркиева, а покушении на него год назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката.

Убийство произошло 2 ноября 2019 года. Злоумышленник несколько раз выстрелил в Эльджаркиева и его брата Ахмеда во дворе дома в Москве. Оба скончались до приезда скорой. Брат Эльджаркиева работал врачом в столичной клинике.

Накануне СКР сообщал о задержании шестерых членов преступной группы, причастной к убийству главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева. Операцию по их поимке провели 6 декабря в Москве и Ингушетии.

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