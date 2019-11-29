Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Делегация Украины сорвала выступление представителя из России в ходе форума по вопросам меньшинств ООН, который проводится в Женеве.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал, что во время доклада украинская сторона кричала, стучала ногами и била кулаками по столу. Некоторые представители были готовы начать драку. Такое поведение сорвало выступление российского делегата.

По словам российского парламентария, не верится, что такие варварские выходки возможны в центре Старой Европы. Он допустил, что делегация из Украины была сформирована не из дипломатов, а тех, кто бросал камни в полицейских на майдане. Бельбек считает, что представители украинской делегации продемонстрировали «дикость и презрение» в отношении ценностей демократии.

В Женеве сейчас проводится двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящая под эгидой Совета ООН по правам человека, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось о том, что десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Читайте нас в мобильном приложении