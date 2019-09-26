От дефицита любви землян спасет лишь НЛО

Музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, выпустил клип на свою песню «J2000.0». В нем земляне настолько разучились любить друг друга, что к ним на помощь прилетают инопланетяне.

В клипе над Землей появляется НЛО, которое распыляет вирус любви, вызывающий непреодолимое влечение людей друг к другу.

Героями видео стали множество влюбленных пар. Сам Дельфин появляется только в конце ролика всего на пару секунд.

«Этот клип — о настоящей любви, которой осталось так мало в нашем мире. И чтобы возродить эту любовь, человечеству необходима помощь внеземной цивилизации. По легенде, внеземная цивилизация заметила, что в нашем мире стало меньше настоящих искренних чувств, и пришла на помощь», — рассказал режиссер клипа Иван Соснин «Афише Daily».

Ранее министр культуры заявил, что не существует никакого норматива произведений искусства для школьников России, тем самым сняв с детей обязательство слушать Тhe Beatles и Queen.