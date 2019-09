Министерство культуры РФ открестилось от «Beatles» и «Queen»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что не существует никакого норматива произведений искусства для школьников России.

В сентябре Минкультуры обнародовало список рекомендуемых произведений искусства, в том числе фольклорных, для школьников разного возраста.

В перечень попали композиция группы Queen «Bohemian Rhapsody» и песня Тhe Beatles «All You Need is Love», а также песни о Великой Отечественной войне и «Я не люблю» Владимира Высоцкого, скульптуры Вадима Сидура и Михаила Шемякина, «сталинский ампир» и парк «Зарядье».

По словам Владимира Мединского, эксперты решили пофантазировать и «стали писать какие-то собственные соображения на эту тему».

Министр добавил, что часть соображений экспертов не имеет вообще никакого значения, и не являются ни документом, ни темой для обсуждения.

Списки с рекомендуемыми произведениями искусства, которые составили разные эксперты и опубликовали на сайте министерства по ошибке, уже удалены, сообщает Interfax.