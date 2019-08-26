Дефицит женихов в России закончится через десять лет

Ситуация с дефицитом мужского населения в России должна изменится к 2030 году, заявила генеральный директор исследовательского центра «Лаборатория Крыштановской» Ольга Крыштановская.

Эксперт напомнила, что сейчас женщин в стране на 11 миллионов больше, чем мужчин.

«Такая тенденция существует во всех странах, потому что ожидаемая смертность мужчин выше», — объяснила Ольга телеканалу «360».

Причина такого тотального разрыва в численности мужского и женского пола кроется в войнах и работе на опасных производствах. Однако настроена Ольга, все таки, оптимистично. По оценкам демографов, ситуация к 2030 году в России выровняется.

Ранее Росстат рассказал о недостатке мужчин в России. По их мнению, единственным регионом, где к 2036 году будет больше мужского пола - это Чукотка.