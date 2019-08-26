Все на одного: в России дефицит мужчин
Росстат рассказал о недостатке мужчин в России. По их мнению, единственным регионом, где к 2036 году будет больше мужского пола - это Чукотка.
Правда, даже здесь уже сейчас цифры неутешительные: на 1 тыс. мужчин - 956 женщин. А в целом по России на это же число сильного пола приходится 1,154 тыс. слабого.
По мнению экспертов, подобный сдвиг происходит из-за высокой мужской смертности, пишут РБК.
Ранее стало известно, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызвано употреблением алкоголя.
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