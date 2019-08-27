Даты обмена заключёнными между Украиной и РФ не знает никто

Никаких официальных подтверждений об обмене заключенными между Россией и Украиной нет. Все эти сообщения лишь спекуляции, заявил адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин.

«Общая позиция моих коллег, которые представляют интересы украинских моряков, в том, что [обмен] состоится, мы это обсудим. Никаких официальных подтверждений мы дать не можем. У нас подобных сведений нет», — рассказал представитель моряков телеканалу «360».

Ранее адвокат заключённых Валентин Рыбин сообщил, что до обмен произойдет до конца этой недели. Он также уверил, что со всех людей, включённых в списки, будут сняты все обвинения.

При этом, до сих пор неизвестно - сколько человек подпадут под этот процесс. Также неясно, будут ли в нем участвовать украинские моряки, задержанные Россией из-за инцидента в Керченском проливе. Однако, уже сейчас понятно, что журналиста Кирила Вышинский в списках не будет. Он отказался от участия в возвращении.