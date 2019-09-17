Дания может остановить «Северный поток-2»

Судно Solitaire, укладывающее трубы по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта «Северный поток-2», приблизилось к Дании. На сегодняшний день эта страна является противником проекта, не давшая разрешение на прокладку газопровода в своих водах.

Проект движется точно по намеченному графику и планируется, что трубоукладчик доплывет до Дании в начале октября. Операторы проекта надеются на то, что Копенгаген даст свое разрешение к этому времени.

Если возникнут трудности с получением разрешения от Дании то сроки реализации проекта могут сдвинуться на 8 месяцев. Это, в свою очередь, приведет к повышению стоимости проекта на 660 млн евро, пишет Лента.ру.

Газопровод «Северный поток-2» уже построен на три четверти. Как отметили в компании - операторе проекта, работы сейчас продолжаются в России и Германии.

По словам строителей, по дну Балтийского моря уложено уже 1855 км газопровода. А это около 75% всего проекта.