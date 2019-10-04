У Дании нет политических вопросов к «Северному потоку – 2»

Все политические вопросы Дании к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2» сняты. Одобрение строительства затягивается на административном уровне.

Политический фактор играл весомую роль и в позиции Дании, через территориальные воды которой должен был пройти газопровод. Польша, США и страны Прибалтики пугали ЕС опасной зависимостью от российского газа.

В настоящий момент процесс согласования находится на финишной прямой, пишут «Известия».

После того как Дания приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра, ей придется обратиться за помощью к Германии. Немецкие партнеры, в свою очередь, обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское «голубое топливо».

Таким образом, Дания, являясь противником строительства «Северного потока-2», попадает в газовую зависимость от России.