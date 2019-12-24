Дальнобойщикам сократят количество рабочих часов

Правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем. Также шоферы теперь обязаны отдыхать от управления транспортом каждые 4,5 часа.

По новым поправкам Правил дорожного движения водители фур с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусов не смогут проводить за рулем более девяти часов в сутки. Это время можно увеличить до 10 часов, но не чаще, чем два раза в неделю. Первый перерыв сначала поездки должен быть сделан не позднее 4,5 часов с её начала и продлиться не менее 45 минут.

Соблюдение этих требований будет контролироваться с помощью тахографа, пишет «Russia Today».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке подготовки водителей. Ряд новшеств начнет действовать в январе 2020 года.

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