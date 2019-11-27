Дальневосточный профессор появится в России
Для привлечения преподавателей в России появится программа «Дальневосточный профессор».
Она направлена на привлечение научных сотрудников в вузы ДФО. Им будет предоставлено жилье, повышена заработная плата. Также будет модернизирована научная база университетов.
По словам представителей совета по вопроса развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совфеде, эта программа позволит привлекать квалифицированных преподавателей в регион из центральной части России, пишут «Известия».
Ранее стало известно о том, что может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на полетах на Дальний Восток. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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