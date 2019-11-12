Дальнему Востоку просят вернуть пенсионный возраст

Дальнему Востоку просят вернуть пенсионный возраст

фото: Ysia.ru

Жителям Дальневосточного Федерального округа просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

По мнению авторов документа, это поможет региону справиться с оттоком населения из-за тяжёлых погодных условий. Причем именно из северных регионов этот отток заметно вырос после пенсионной реформы.

Однако реализация этого предложения упирается в деньги. По мнению правительства, эти преференции ДФО обойдутся бюджету в 16,2 млрд рублей, пишут «Известия».

Ранее правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Теперь им могут воспользоваться женщины до 55 и мужчины до 60 лет.

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