Дальнему Востоку просят вернуть пенсионный возраст

Жителям Дальневосточного Федерального округа просят вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

По мнению авторов документа, это поможет региону справиться с оттоком населения из-за тяжёлых погодных условий. Причем именно из северных регионов этот отток заметно вырос после пенсионной реформы.

Однако реализация этого предложения упирается в деньги. По мнению правительства, эти преференции ДФО обойдутся бюджету в 16,2 млрд рублей, пишут «Известия».

Ранее правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста. Теперь им могут воспользоваться женщины до 55 и мужчины до 60 лет.

Читайте нас в мобильном приложении