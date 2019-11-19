В Дагестане сотрудников УФСИН массово обвинили во взятках
В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета провели массовые задержания сотрудников республиканского УФСИН.
К данному моменту были задержаны замначальника управления Рамазан Камалуддинов, начальник СИЗО-1 Махачкалы Дауд Давыдов, начальник ИК-7 Рабадан Алибулатов, а также ещё несколько бывших и действующих высокопоставленных офицеров УФСИН.
По данным телеграм-канала 112, их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, растратами и получениями взяток.
Ранее в Ростове-на-Дону был арестован начальник главка ФСИН по области Муслима Даххаева. До работы в регионе он тоже возглавлял управление в Дагестане.
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