В Дагестане сотрудников УФСИН массово обвинили во взятках

В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета провели массовые задержания сотрудников республиканского УФСИН.

К данному моменту были задержаны замначальника управления Рамазан Камалуддинов, начальник СИЗО-1 Махачкалы Дауд Давыдов, начальник ИК-7 Рабадан Алибулатов, а также ещё несколько бывших и действующих высокопоставленных офицеров УФСИН.

По данным телеграм-канала 112, их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, растратами и получениями взяток.

Ранее в Ростове-на-Дону был арестован начальник главка ФСИН по области Муслима Даххаева. До работы в регионе он тоже возглавлял управление в Дагестане.

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