В Чувашии студентка пронесла в колледж нож и напала на сотрудницу
В Чебоксарском экономико-технологическом колледже 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением. Женщину с ранами лица и рук доставили в больницу.
Об инциденте сообщили в МВД Чувашии. После нападения студентку задержали.
К расследованию подключилось подразделение по делам несовершеннолетних. На месте работают сотрудники регионального главка Следственного комитета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
Ранее в колледже Благовещенска студент расстрелял сокурсников. В результате погиб один человек, стрелок покончил с собой.
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