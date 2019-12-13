В Чувашии студентка пронесла в колледж нож и напала на сотрудницу

В Чебоксарском экономико-технологическом колледже 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением. Женщину с ранами лица и рук доставили в больницу.

Об инциденте сообщили в МВД Чувашии. После нападения студентку задержали.

К расследованию подключилось подразделение по делам несовершеннолетних. На месте работают сотрудники регионального главка Следственного комитета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

Ранее в колледже Благовещенска студент расстрелял сокурсников. В результате погиб один человек, стрелок покончил с собой.



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