Чукотка – лидер по смертности от алкоголя

В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. Самый большой показатель смертности выявлен в регионах Дальнего Востока.

Связано это с тем, что здесь живут представители коренных народов Крайнего Севера, у которых наблюдается низкая толерантность к алкоголю. Также почти треть работающего мужского населения работают вахтовым методом, то есть в отрыве от семьи. Поэтому у них слишком много свободного времени и нечем заняться.

На Чукотке от употребления алкоголем умирают почти 13 человек на 10 тыс. населения. Таким образом, в 2018 году из-за спиртного скончался каждый девятый житель региона. При этом учитываются не только случаи отравления алкоголем, но и ситуации, когда его длительное употребление привело к развитию заболеваний, от которых умер человек.

В Магаданской области, коэффициент смертности составляет 10 человек на 10 тыс. живущих, то есть в прошлом году от алкоголя умер каждый 11-й житель.

Далее по показателю смертности от алкоголя следуют Ивановская, Новгородская и Ярославская области, пишет РБК.

В целом в России, по данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается. С 2003 по 2016 год этот показатель снизился на 43%.