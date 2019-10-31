Чтобы выручить США Россия урежет свои космические экипажи

Россия урежет российские экипажи «Союзов» в 2020-2021 годах, чтобы выделить места американским астронавтам для доставки их на МКС. Об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя просьбу главы NASA Джима Бранденстайна предоставить места на кораблях.

Он заявил: «Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать».

Рогозин пояснил, что просьба связана с необходимостью выделить больше времени на проверку пилотируемых кораблей, создаваемых в США. В частности, американцам предстоит проверить систему спасения экипажей.

Из-за сокращения экипажей будет уменьшена программа экспериментов на борту МКС, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в 2020 году запланированы полеты к МКС двух российских кораблей. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев допускал, что американцы обратятся к России с просьбой включить астронавтов в состав экипажа из-за неготовности кораблей.