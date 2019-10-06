Чтобы не возиться с бумагами врачи заморозили живого младенца
Врачи Атырауского областного перинатального центра в Казахстане убили младенца, чтобы не переделывать неправильно заполненные документы.
Как рассказали в агентстве по противодействию коррупции, после рождения по халатности малыш был оформлен как мертворожденный. Когда ребенок начал подавать признаки жизни, врачи не захотели переделывать документы и просто поместили младенца в холодильную камеру. Малыш скончался от переохлаждения.
Против главы роддома и акушера-гинеколога возбуждено дело по 99 статье УК Казахстана («Убийство»).
Как отмечает издание Tengrinews.kz, об убийстве младенца стало известно в ходе другого расследования. Изначально директор Атырауского перинатального центра подозревался в коррупции и взяточничестве.
Ранее на инспектора ФСИН завели уголовное дело после того, как экс-полицейский сбежал из-под домашнего ареста и убил бывшую супругу.
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