Чтобы оставлять комментарии россиян заставят предъявить паспорт

В России предложили верифицировать пользователей, которые оставляют комментарии в интернет-СМИ. Это, как полагают авторы инициативы, убережет издания от штрафов за распространение недостоверной информации.

Идея разработана Ассоциацией профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Письмо с предложением направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову.

В нем сказано, что ответственность за комментарии в интернет-СМИ несет само издание. В них нередко содержится запрещенная или недостоверная информация. Для борьбы с ней предлагается ввести авторизацию пользователей через Госуслуги, пишет RT.

Ранее в России разрешили признавать иностранными агентами физических лиц, распространяющих печтаную продукцию и получающих за это деньги от зарубежных государств.



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