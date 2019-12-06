Чтобы оставлять комментарии россиян заставят предъявить паспорт
В России предложили верифицировать пользователей, которые оставляют комментарии в интернет-СМИ. Это, как полагают авторы инициативы, убережет издания от штрафов за распространение недостоверной информации.
Идея разработана Ассоциацией профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Письмо с предложением направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову.
В нем сказано, что ответственность за комментарии в интернет-СМИ несет само издание. В них нередко содержится запрещенная или недостоверная информация. Для борьбы с ней предлагается ввести авторизацию пользователей через Госуслуги, пишет RT.
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