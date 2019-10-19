Тарантино отказался менять фильм в угоду дочери Брюса Ли

Американский режиссер Квентин Тарантино отказался перемонтировать фильм «Однажды в Голливуде» так, чтобы его выпустили в прокат в Китае.

Накануне в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца обратилась дочь Брюса актриса Шеннон Ли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, Китай согласился отложить выход фильма в прокат на неопределенный срок. Однако Квентин Тарантино отказался менять свой фильм в угоду скандальной Шеннон.

Прокатчики рассчитывали, что «Однажды в Голливуде» соберет не менее 50 миллионов долларов. Теперь из-за таких резких перемен под финансовым ударом оказались, как пекинская компания Bona Film Group, так и студия Sony Pictures, которые отказались от комментариев, пишет The Hollywood Reporter.

Ранее между дочерью Боюса Ли и американским режиссером уже возникали недопонимания на почве 9-го фильма Квентина Тарантино.

Сначала Шеннон достаточно высоко оценила новую картину режиссера, в которой Брюс Ли показан побежденным и оскорбленным в драке. Говоря о своей ленте, Тарантино назвал легенду боевых искусств «довольно высокомерным», на что Шеннон среагировала крайне резко, посоветовав гению кинематографа «помолчать».

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого года состоялась 8 августа. Картина повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.