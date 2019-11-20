Чтобы не лечить детей Госдума предложила их «оздоравливать»

В Госдуме предложили вернуться к советской системе загородных лагерей, чтобы дети могли не только отдыхать, но и оздоравливаться. С такой инициативой выступила депутат Светлана Бессараб.

По ее мнению, пора возродить в России утраченную систему отдыха, когда 70% детей оздоравливались в лагерях за городом и у моря. Бессараб рассказала «ПолитЭксперту», что регионам хватает средств на обеспечение отдыха только тех, кто живет в неблагополучных и малообеспеченных семьях. Остальные лишены такой возможности, подчеркнула депутат.

Отдых на пришкольных территориях она считает «отдыхом на асфальте», так как в нем нет оздоровления. Парламентарий призвала в ближайшее время рассмотреть данный вопрос. Если не оздоравливать детей сегодня, завтра их придется лечить, заключила она.

Ранее сообщалось, что Минздрав уволил единственного врача-трансплантолога в России, который делал операции младенцам.

Читайте нас в мобильном приложении