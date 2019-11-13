На Christie's продали кольцо с бриллиантом за $11 млн
На аукционе Christie's во время торгов в Женеве удалось реализовать кольцо с бриллиантом голубого цвета в 7,03 карата.
Оно ушло с молотка за более чем $11 млн. Предполагалось, что лот будет продан за $10-14 млн.
Также среди лотов аукциона были кольцо и серьги известного французского ювелира Жоэля Артура Розенталя.
Кольцо с изумрудами продали за $300 тыс., а серьги с бриллиантами реализовали за $723 тыс., сообщают «Известия».
Как сообщалось ранее, в якутском городе Удачный нашли драгоценный камень в форме сердца. По оценкам экспертов, алмазу более трехсот миллионов лет.
Алмаз имеет массу 65,7 карат и обладает высокими качественными характеристиками.
Как рассказали в российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА», в природе редко встречаются драгоценные камни с узнаваемой формой. Появление алмаза в виде сердца в компании сочли подарком ко Дню всех влюбленных.
Находку обнаружили 23 января. Специалистам предстоит детально изучить бриллиант и дать его оценку.
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