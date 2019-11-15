ЧОПовцы требуют проверять школьников металлодетектором

Чтобы избежать стрельбы в учебных заведениях, всех опоздавших школьников необходимо проверять ручным металлодетектором, заявил президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

К такому выводу ассоциация пришла, изучив 391 случай нападения в школах во всем мире.

«Первый момент – эта личность всегда одна, он опоздавший. Нужен стопроцентный осмотр ручным металлодетектором всех опоздавших. Вторая примета – балахон одежды, большие рюкзаки, большие чемоданы, большие музыкальные инструменты в чехлах – это надо проверять обязательно, там не музыкальные инструменты могут быть, а оружие. Это обязательно камуфлированная или военизированная одежда, черные берцы, перчатки без пальцев», — заявил Саминский РИА «Новости».

Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» — некоммерческая организация, объединяющая частные охранные организации, оказывающие охранные услуги на объектах образования Москвы.

Ранее стали известны результаты анализа крови 19-летнего студента колледжа в Благовещенске Даниила Засорина. Накануне он устроил стрельбу по одногруппникам в учебном заведении и покончил с собой.

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