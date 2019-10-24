ЕР запретили применять отпугивающую избирателей тактику

Членов «Единой России» попросили прекратить практику участия в губернаторских выборах в качестве самовыдвиженцев. С соответствующим требованием выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, не имеет смысла идти на выборы в качестве самовыдвиженца, представляя партию «Единая Россия». Это выглядит «не очень правильно» и «неразумно».

«У людей возникает недоумение. Если он идёт от «Единой России», то почему он прячется?» - цитируют Медведева «Ведомости».

Он подчеркнул, что желающие проголосовать за партию все равно это сделают. Лучшие результаты на предыдущих выборах, по его словам, показали губернаторы, выдвигавшиеся от «Единой России».

Ранее сообщалось, что ЕР вернется к практике назначения губернаторов секретарями региональных отделений партии, чтобы «подтянуть» свой рейтинг. В 2012 году ее прекратили из-за неэффективности совмещения должностей.