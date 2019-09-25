«Единая Россия» не согласилась с церковью в вопросах вампиризма

Архимандрит Нектарий (Головкин) заявил о том, что фантастическо-исторический сериал «Карамора» Данилы Козловского клевещет на царскую семью и потребовал принять в России закон об ответственности за клевету в фильмах.

В частности, по сюжету сериала царская семья оказывается связанной с вампирами. Сам Данила Козловский заявил, что собирается к 2020 году снять и полнометражный фильм по этой же теме.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов («Единая Россия») назвал странной идею архимандрита и заявил, что если Дума будет по поводу фильмов о вампирах принимать какие-то решения, то, наверное, это будет самое счастливое время в России, передает АГН «Москва».