Всё ли «чисто» в исследовании о ботах в Instagram губернаторов

У российских губернаторов в Instagram нашли огромное количество ботов. В лидерах по числу несуществующих подписчиков оказались главы Тувы и Москвы. Всё бы хорошо, но эксперты брали данные из сервиса-«пустышки».

Исследованием про ботов в аккаунтах глав регионов занимался Центр политической конъюнктуры. «Чистой» от ненастоящих подписчиков оказалась страницы главы Чукотки Романа Копина. При этом 63% имитаций найдены у главы Тувы Шолбана Кара-оол (63%) и 53% - у мэра Москвы Сергея Собянина.

Телеканал «360» выяснил, что сервис IG Audit, с помощью которого проводился анализ, работает не совсем точно. К примеру, он причисляет к ботам подписчиков с закрытым аккаунтом или страницы без фото.

Сооснователь SMM-агенства KOWA Agency Анастасия Ковалева сказала, что «такие программы не дают достоверного и полноценного представления о количестве непосредственно ботов аккаунта и количестве живой аудитории».

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