Число самозанятых предпринимателей в России растет

Более 260 тысяч человек в России прошли процедуру регистрации в качестве самозанятых с момента начала эксперимента.

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов считает, что эксперимент можно признать удачным. Тот факт, что более 260 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые, подтверждает заинтересованность предпринимателей.

Список профессий достаточно широкий. В числе наиболее популярных сфер значатся перевозка пассажиров, строительство, сдача в аренду жилья и репетиторство «Russia Today».

Ранее сообщалось, что министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.

Читайте нас в мобильном приложении