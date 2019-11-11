Число самозанятых предпринимателей в России растет
Более 260 тысяч человек в России прошли процедуру регистрации в качестве самозанятых с момента начала эксперимента.
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов считает, что эксперимент можно признать удачным. Тот факт, что более 260 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые, подтверждает заинтересованность предпринимателей.
Список профессий достаточно широкий. В числе наиболее популярных сфер значатся перевозка пассажиров, строительство, сдача в аренду жилья и репетиторство «Russia Today».
Ранее сообщалось, что министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.
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