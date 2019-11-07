Число предпринимателей в России сократилось

Россияне стали меньше работать в сфере малого и среднего бизнеса. Их число в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом сократилось на 600 чел.

Теперь работников подобных предприятий составляет 15,4 млн человек. При этом и самих компаний стало меньше - на 116 тыс.

Как отмечают эксперты, подобная тенденция объясняется укрупнением предприятий. Более того, уволившиеся сотрудники могли стать самозанятыми или перейти на работу в крупные компании, пишут «Известия».

Ранее Министерство финансов России предложило с 1 января 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.

Этот налог действует пока в четырех регионах, в числе которых Москва, Калужская и Московская область, а также республика Татарстан.

Самозанятые получили право уплачивать в бюджет налоги в размере 4% и 6% при помощи специального приложения «Мой налог», не регистрируясь при этом в Налоговой инспекции.