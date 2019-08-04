Число пострадавших при стрельбе в Огайо выросло до 26

26 человек были госпитализированы после стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США. Еще 9 человек погибли на месте.

Инцидент произошел в одном из баров района Орегон. По данным полиции, стрелок был в бронежилете. У него был обнаружен также запасной магазин, что свидетельствует о том, что он заранее готовился к совершению нападения.

Он был ликвидирован спустя минуту после нападения. Его личность и мотивы устанавливаются полицией, пишет «Интерфакс».

Это уже второй случай стрельбы в США за сутки. Ранее двое вооруженных мужчин открыли огонь в американском штате Техас на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо. По последним данным в стрельбе погибли 20 человек, еще 26 ранены.